Arranca Operativo Cohetón 2025

En el arranque del Operativo Cohetón 2025, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio Villa Gutiérrez, destacó que el objetivo principal es trabajar de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno para salvaguardar la integridad de los habitantes de la Capital durante esta temporada.

Villa Gutiérrez detalló que el operativo, se realizará en los cinco cuadrantes de la ciudad mediante cinco células operativas integradas por elementos de la Policía Vial, Guardia Municipal, Protección Civil Municipal y fuerzas estatales y federales, precisando que la Defensa es la instancia responsable del control de la pólvora, una parte fundamental dentro de este operativo preventivo, con el objetivo de cuidar en todo momento a las familias potosinas.

Indicó que el operativo busca prevenir la comercialización de pirotecnia prohibida, destacando que se tiene identificada la modificación de al menos diez tipos de artefactos de alto riesgo, cuya venta será estrictamente vigilada para evitar daños a la población.

Recordó que recientemente se realizó el decomiso de 23 kilogramos de pirotecnia en la delegación de Bocas, los cuales se comercializaban sin los permisos correspondientes, por lo que se mantendrá una supervisión constante en puntos de venta.

Finalmente, informó que el Operativo Cohetón 2025 estará vigente los días 24, 30 y 31 de diciembre, y que en caso de detectar la venta ilegal de pirotecnia, se procederá al decomiso de los productos y se dará vista a la autoridad ministerial para los efectos legales conducentes.