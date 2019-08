Descalifica Benavente argumentos de Pineda

"Me parece que en este tema hay desinformación. El secretario argumenta que el actual director fue nombrado varios meses antes de que entrara en vigor el nuevo reglamento, pero resulta que en la norma anterior también era obligatorio contar con un título", expresó la legisladora en entrevista.

De hecho, el requerimiento de título profesional aparece ya en el Reglamento Interior de los Centros Estatales de Reclusión de San Luis Potosí publicado en el Periódico Oficial del Estado del martes 26 de septiembre de 2006.

"Este no es un tema de filias y fobias. Es lo que dice la ley, y si estamos aquí para hacer cumplir la norma, me parece que debemos iniciar por tener a las personas con el perfil que marca la ley", añadió la congresista.

Dijo que contra el director de La Pila no tiene nada personal, pero expresó que "el señor ha sido señalado por varias cosas y me parece que existen elementos suficientes para tomar una decisión. Él no puede seguir como director".

Consideró importante "acercar al gobernador Juan Manuel Carreras López información que quizás ignoraba en cuanto a que este señor (Roberto Montes) no cuenta con título profesional.

Beatriz Benavente, junto con los demás miembros de la comisión legislativa de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, sostendrá hoy mismo una reunión con el secretario Pineda Arteaga en la sede del Congreso de la calle Pedro Vallejo 200, en el centro de la capital potosina.

