Descalifica el PVEM resultados de la auditoría a gestión gallardista en el PRD

Viniendo de un partido que está a punto de desaparecer, las acusaciones del PRD derivadas de una auditoría a la administración gallardista "no tienen credibilidad alguna", afirmó el vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, Alejandro García Moreno.

En rueda de prensa en la sede del Partido, aseguró que se trata de señalamientos "sin bases" y recordó a los actuales dirigentes del Partido de la Revolución Democrática que "para aventar la piedra, hay que estar libre de pecado, y ellos no tienen ninguna calidad moral para hacerlo".

En segundo lugar, agregó, "no dejan de ser especulaciones, dimes y diretes, chismes de lavadero, por qué no decirlo, ya son dos años de estar queriendo denostar a quienes levantaron el partido y me refiero a Ricardo Gallardo Cardona, junto con Ricardo Gallardo Juárez".

A final de cuentas, dijo García Moreno, "desconocemos las cifras que se están presentando, pero si tienen algo, pues que lo presenten ante la autoridad correspondiente. Aquí en el Partido Verde no ha habido malos manejos y el pasado de Ricardo Gallardo Cardona es eso, un pasado en el cual no se le pudieron comprobar los ilícitos de los cuales lo acusaban".

Para finalizar, el vocero expresó que no hay temores en el PVEM respecto a los resultados de la auditoría dados a conocer hoy por el PRD y agregó que "nuestra dirigencia nacional tiene plena confianza en el diputado federal Gallardo Cardona, así como en la senadora Leonor Noyola y en la dirigencia que actualmente representa al Verde Ecologista aquí en San Luis Potosí".