Descarta Galindo movimiento separatista en La Pila

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, señaló que hasta el momento no es visible un movimiento de ciudadanos en la delegación de La Pila que busque la municipalización de esta zona, tal y como sucedió con Villa de Pozos.

Esto luego de que el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, señaló durante un evento público, la posibilidad de que la delegación capitalina se convierta en el municipio 60 de la entidad potosina.

Al respecto, el edil capitalino, expresó sorpresa por las declaraciones del Ejecutivo estatal al señalar que no es un tema que se encuentre dentro de la agenda ciudadana, "yo acabo de estar en La Pila hace menos de una semana y yo no había escuchado una expresión de los ciudadanos".

Señaló que a diferencia de esta delegación, en Villa de Pozos sí se registró un movimiento promovido por los propios ciudadanos para lograr la municipalización, el cual, reiteró fue apoyado por el Ayuntamiento capitalino, situación que hasta el momento no se ha registrado en La Pila.

Ante esto, Galindo Ceballos declaró que conversará con el gobernador al respecto, "lo que creo es que hay que reunir elementos técnicos, financieros, administrativos y de gobernabilidad para tomar una postura más o menos bien pensada", concluyó.

Al igual que sucedió con el impulso de Villa de Pozos, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, declaró que es viable la posibilidad de municipalizar la delegación capitalina La Pila.

Después de realizar entrega de terrenos gratuitos en el complejo habitacional de Ciudad Satélite, asumió que la municipalización de esta demarcación, es la salida para mejorar las condiciones de infraestructura vial de la zona industrial capitalina.

El mandatario estatal dijo que, si fue posible erigir a la comunidad poceña como el municipio 59 de la entidad potosina, lo mismo puede suceder con La Pila.

"Es viable. Claro que es viable (concretar la municipalización). Si Pozos se pudo, La Pila se puede", manifestó en breve entrevista.