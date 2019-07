Descartaron jefatura de PRI-Morena en Congreso

El vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, Rolando Hervert Lara, afirmó que quienes presentaron propuesta para que las posiciones clave de este órgano de gobierno legislativo y de la Directiva quedaran exclusivamente en manos de Morena y el PRI "ya recapacitaron y retiraron esta iniciativa".

"Se votó en comisiones y se bajó el dictamen. Fue un momento abrupto, pero a final de cuentas es política. Se resolvió y no pasa nada", declaró el legislador panista, asegurando que, con ello, su partido seguirá teniendo acceso equitativo a las posiciones más importantes como marca la Ley Orgánica en razón de votación obtenida.

Cuando se le preguntó si una iniciativa como esa atentaría contra la composición democrática de los dos órganos de gobierno del Congreso estatal, Hervert Lara expresó: "Pues sí, ese fue el razonamiento y afortunadamente creo que lo entendieron".

En su último comentario, el congresista aclaró que la iniciativa no fue presentada por la mancuerna Morena –PRI, sino solo por Morena, "aunque no me interesó ver ni el nombre de quien propuso, simplemente lo platicamos y se resolvió. Punto", expresó.

Consideró seguro que no sacarán de nuevo la iniciativa.