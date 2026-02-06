logo pulso
Desconoce el IFSE resultados de auditorías de 2024

Señaló que los documentos hechos públicos no son oficiales, tienen información incompleta y son imprecisos

Por Redacción

Febrero 06, 2026 12:59 p.m.
A
Desconoce el IFSE resultados de auditorías de 2024

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), desconoce la información que durante los últimos días ha estado circulado en medios de comunicación, sobre supuestos pliegos de observaciones a las Cuentas Públicas 2024. Se trata realmente de informes no oficiales y con información que aún se encuentra incompleta, lo que la vuelve imprecisa.

En un boletín, el IFSE señaló que la filtración de esta información, solo busca generar un ambiente de confrontación entre las partes y confusión en el trabajo que el órgano auditor lleva a cabo, por lo que ya investiga la procedencia de las filtraciones y actuará con firmeza en la promoción de las sanciones que la ley estipula.

En relación con ello, tanto la Constitución Política del Estado como la Ley de Fiscalización Superior del Estado, prohíben de manera expresa la violación a la reserva de información, más bien establecen guardar estricta confidencialidad sobre la información y documentos, así como de las actuaciones y observaciones que los servidores públicos adscritos al IFSE o terceros, conozcan.

Por tal motivo, el organismo fiscalizador exhorta a los entes señalados a no caer en estos juegos de desinformación y esperar los términos legales, de tal modo que los auditores a cargo concluyan la valoración de los documentos comprobatorios, pero sobre todo espera que el Congreso del Estado, apruebe el dictamen sobre los informes que apenas avaló la Comisión de Vigilancia, "hasta entonces, la información oficial se podrá encontrar en los medios electrónicos institucionales del IFSE", señala el comunicado.

