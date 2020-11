Desdeña Gabino investigaciones en su contra; son "puro recalentado", afirma

Gabino Morales Mendoza, delegado federal de los programas sociales en San Luis Potosí, desestimó las investigaciones que la Secretaría de la Función Pública (SFP) mantiene en su contra y dijo que son "puro recalentado" y que lo que se busca es "desacreditar al Gobierno de México".

"Vamos muy bien y no hallan cómo desacreditar. Yo estoy tranquilo; no he sido notificado de nada, y aunque fuera así, yo estoy listo para cualquier cosa. Soy una persona íntegra, honesta. Eso es lo que me ha mantenido aquí y es lo que ha hecho que el presidente (López Obrador) me tenga la confianza que me tiene", declaró.

Negó que las investigaciones de la SFP hayan sido la razón para no participar como precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura de San Luis Potosí: "Yo decidí seguir apoyando al presidente. Mi lealtad está con el proyecto y sí, en algún momento voy a ser gobernador de este estado, pero creo que este no es el momento".

Juzgó que lo importante, ahora, es "consolidar el Gobierno de México. No me quiero perder la segunda parte de la consolidación de este gobierno, además de que no hay que imponerse como candidato. La gente es la que debe decidir y en ese sentido voy a trabajar, para que la gente me reconozca y me pida que sea su representante".

En el tema de transparencia, donde la Secretaría del Bienestar ocupa a nivel local el segundo lugar en quejas después del IMSS, Morales Mendoza aseguró que "todas las peticiones de información se contestan, incluso, cuando no es a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, cualquier persona puede acudir a las oficinas y yo personalmente les doy la información".

Afirmó que algunas de las quejas surgen porque hay usuarios que piden datos "que no van a hallar, porque la actual Secretaría del Bienestar opera diferente que su antecesora; no somos iguales. Le buscan, pero no le van a hallar".