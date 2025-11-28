logo pulso
Desdeña Gallardo cifras de Inegi sobre empleo en SLP

"Nos tiene sin pendiente lo que reporte", señaló el gobernador

Por Rubén Pacheco

Noviembre 28, 2025 02:14 p.m.
A
Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Ricardo Gallardo Cardona / Foto: Alberto Martínez-Pulso

Luego de los recientes informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportaron la caída anual de empleo e incremento de pobreza laboral, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró que "nos tiene sin pendiente lo que reporte el Inegi".

Defendió que la entidad potosina va "muy bien" en la atracción de inversión y la generación de espacios laborales, por ello, no considera los datos del organismo federal como una herramienta para la aplicación de políticas públicas.

Después de encabezar un evento de la comunidad migrante que retorna de Estados Unidos, aseveró que en diciembre próximo, el gabinete de Desarrollo Económico y Laboral anunciará la generación de 4 mil nuevos empleos en la entidad.

"Imagínate, San Luis Potosí está entrando a otros parámetros de inversión y sobre todo, de temas laborales", sostuvo.

