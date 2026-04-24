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Desdeña SEGE iniciativa ciudadana para atender violencia escolar

Activista Claudia Cuéllar advierte contradicción entre datos oficiales y postura de la dependencia

Por Ana Paula Vázquez

Abril 24, 2026 02:37 p.m.
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Desdeña SEGE iniciativa ciudadana para atender violencia escolar

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) desestimó la iniciativa ciudadana para atender la violencia escolar en San Luis Potosí, al considerarla "no viable", pese a que datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) señalan que el 80 por ciento de las quejas por vulneraciones a niñas y niños ocurren dentro de espacios educativos.

La abogada y activista Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa, de la asociación Shakti, advirtió además que la dependencia no respondió la mayoría de las solicitudes de información realizadas por organizaciones civiles. "Si alguien dice que no hay ningún problema, pues tenemos otros números", señaló, al evidenciar la contradicción entre los datos oficiales y la postura institucional.

La iniciativa, presentada el 4 de diciembre ante el Congreso del Estado por las asociaciones Shakti y Apoyaré, propone crear en cada escuela una Unidad de Prevención, Detección y Atención de la Violencia Escolar con personal especializado. El objetivo es identificar casos de manera temprana, brindar atención psicológica inicial y canalizar a las instancias correspondientes.

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Actualmente, la propuesta se encuentra en análisis en comisiones legislativas, donde también se integran opiniones técnicas de distintas instancias. Sin embargo, Cuéllar Ochoa subrayó que mientras el diagnóstico construido por organizaciones evidencia un problema estructural, la postura de la SEGE minimiza la situación. "Técnicamente nos contestaron como que aquí no ocurre nada", explicó.

La activista sostuvo que, más allá de las diferencias, la iniciativa busca abrir el diálogo y fortalecer mecanismos de protección para la infancia, en un contexto donde la violencia responde a múltiples factores, desde conflictos familiares hasta fenómenos sociales que no están siendo atendidos de manera integral. "Es un tema de voluntades", concluyó.

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