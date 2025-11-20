logo pulso
Desfile de la Revolución ya en marcha: cierres, desvíos y caos vial

El evento por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana arrancará a las 10:00 horas; Policía Vial aplicará operativos desde temprano

Por Redacción

Noviembre 20, 2025 08:06 a.m.
A
Desfile de la Revolución ya en marcha: cierres, desvíos y caos vial

Con motivo del desfile cívico-deportivo por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana, este 20 de noviembre se implementará un operativo vial desde las primeras horas de la mañana para permitir el desarrollo del recorrido, que iniciará a las 10:00 horas.

El trayecto partirá desde calle Los Bravo, avanzará por 5 de Mayo, Plaza de Armas, Iturbide, Independencia y Venustiano Carranza, hasta llegar al Jardín de Tequisquiapan. Se pidió a la ciudadanía evitar estacionar vehículos en las calles del circuito y considerar rutas alternas para agilizar el flujo.

Los cierres y cambios temporales de circulación comenzarán a partir de las 8:30 horas:

20 de Noviembre, de Reforma a Alonso, operará en doble sentido.

De Alonso a Othón, la circulación será con dirección a la Alameda.

Reforma, de Eje Vial a 20 de Noviembre, se habilitará en sentido opuesto.

Puente Valladares tendrá paso solo de oriente a poniente.

Puente Manuel José Othón permanecerá cerrado; el tránsito se canalizará por Azteca Norte hacia Puente Valladares.

Una vez finalizado el desfile, la circulación será restablecida de manera inmediata en el Centro Histórico.

