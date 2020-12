Deslindan legisladores morenistas y Serrato a la 4T de adeudos con personal del Hospital Central

Apoyado por la bancada morenista del Congreso del Estado, Leonel Serrato Sánchez, ex funcionario federal, retó a los funcionarios del Gobierno del Estado a comprobar que la Federación no ha entregado los recursos económicos para cubrir los pagos del personal de salud del Hospital Central de Especialidades "Ignacio Morones Prieto".

Este martes, enfermeras y médicos del hospital se manifestaron en diferentes puntos de la capital para exigir el pago de su salario y cuotas del IMSS, que desde meses anteriores no han sido atendidos. En respuesta, el gobierno estatal justificó el retraso, debido a la falta de recursos procedentes del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Serrato acusó que la administración carrerista "agarró" dinero proveniente de la Federación, por lo tanto, no tiene recursos para pagar a los trabajadores del nosocomio.

Angélica Mendoza Camacho, diputado morenista y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, coincidió con Serrato Sánchez en afirmar que el Gobierno Federal ha entregado las aportaciones necesarias para pagarlo salarios de las y los trabajadores.

"El Gobierno federal no le debe nada al estado de San Luis Potosí (...) ya basta de estar echando culpas de los muertos que son de Zacatecas, que no pagamos porque el Gobierno federal no nos da. Finalmente ellos son gobierno y tiene una responsabilidad y, deben de cumplir con los trabajadores de la salud", comentó.