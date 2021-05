Desmiente Lujambio versión de policías suspendidos

Alfredo Lujambio, alcalde interino de San Luis Potosí, desmintió que la suspensión de policías de la corporación municipal se trate de cuestiones electorales y mencionó que hacer mediático un proceso interno no es la mejor vía de solución.

Lujambio Cataño indicó que lo señalado en rueda de prensa por dos agentes municipales suspendidos es falso, pues destacó que no se ha solicitado a los trabajadores que se apoye la candidatura de Xavier Nava, sino que derivan de expedientes de investigación por supuestos incumplimientos de funciones.

"Yo ni nadie estamos apoyando a Xavier Nava en su campaña, no hay posibilidad de que eso suceda", puntualizó.

Asimismo, señaló que las suspensiones en la Dirección General de Seguridad Pública del Municipio son mínimas por incumplimiento de funciones y temas administrativos, y recordó que del último examen de antidoping que implementaron en los elementos, cinco no lo pasaron.

No obstante, agregó que las suspensiones que se han registrado en la Dirección de Seguridad no dificultan las acciones de prevención de la seguridad, así como que tampoco mermará los operativos que se realizarán en la capital potosina el 6 de junio durante las elecciones.