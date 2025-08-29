Desmienten que en SLP se aplique jornada laboral de 40 horas

El Frente Nacional por las 40 horas, mediante su comisión de San Luis Potosí, en conjunto con el colectivo Pedaleando SLP, rechazaron las declaraciones del titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara, quién aseguró que la jornada laboral de 40 horas ya se aplica en San Luis Potosí.

El funcionario aseguró que en San Luis Potosí ya existen empresas que aplican la reforma de la disminución de jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Los colectivos aclararon que tal afirmación es incorrecta, pues el gobierno federal no ha presentado formalmente la iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, compromiso hecho desde el pasado 1 de mayo de 2025.

Explicaron que ni el proceso legislativo federal ni el local han iniciado, por lo que la reforma aún no cuenta con sustento jurídico y no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. En consecuencia, insistieron en que aún no existe una ley vigente que reduzca la jornada laboral, y calificaron de "prematuras e inexactas" las declaraciones del funcionario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, criticaron que Sánchez Lara afirmara que "no ha recibido inquietudes formales por parte del sector empresarial", ya que desde la sociedad civil y sindicatos independientes sí se han enviado propuestas y peticiones sin obtener respuesta. Recordaron que el 4 de junio de 2025 solicitaron formalmente a la dependencia la realización de foros en San Luis Potosí que permitieran escuchar la voz de las y los trabajadores, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

Para los colectivos, esta actitud demuestra una preferencia por escuchar únicamente al sector empresarial, olvidando que la función de la STPS es generar políticas que reduzcan las desigualdades entre patrones y empleados.

En este sentido, señalaron que, si bien, la Secretaría no tiene atribuciones legislativas, sí puede impulsar la iniciativa, pues es la instancia del Poder Ejecutivo encargada de presentarla ante la Cámara de Diputados.

Respecto al anuncio de que la Secretaría del Trabajo federal planea organizar foros en San Luis Potosí, los colectivos establecieron condiciones mínimas: que sean abiertos a todos los trabajadores, que la convocatoria tenga amplia difusión y se realicen en lugares accesibles y en horarios compatibles con la jornada laboral.

También pidieron garantías contra represalias para los asistentes y que los sindicatos independientes y la sociedad civil tengan igualdad de tiempo y espacio frente al sector empresarial.

Finalmente, las organizaciones reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos laborales y convocaron a la ciudadanía a participar en la movilización programada para el domingo 31 de agosto a las 17:00 horas en Avenida Universidad esquina con Hogar del Niño, con el objetivo de exigir que la deuda histórica con la clase trabajadora sea saldada.