Despidos en la CEBP por uso de vehículo oficial en mudanza

Luego de que en redes sociales circularon imágenes de una camioneta oficial de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) siendo utilizada en una mudanza particular en Villa de Pozos, la dependencia confirmó el despido de dos de sus trabajadores tras concluir una investigación interna por el uso indebido de la unidad.

La respuesta de la Comisión se dio después de que cámaras de vigilancia de Deván Residencial, ubicado sobre la avenida Gran Peñasco, captaran una pick up blanca de doble cabina, con logotipos del Gobierno del Estado y la leyenda de la CEBP, saliendo de la privada con muebles en la caja.

La grabación, difundida posteriormente en redes, colocó bajo señalamientos el posible uso de recursos públicos para fines personales.

Frente a la exposición pública del caso, el titular de la Comisión, Israel Mendoza Espinosa, informó que se abrió una indagatoria para identificar a los responsables. El procedimiento concluyó con la detección de dos trabajadores, quienes fueron suspendidos de manera inmediata y posteriormente separados de la dependencia.

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Además de la baja del personal involucrado, la CEBP dio vista para el inicio del procedimiento de sanción administrativa correspondiente, a fin de que los extrabajadores sean sancionados conforme a la normatividad aplicable. De acuerdo con la propia grabación, los hechos ocurrieron el jueves 2 de abril.

El artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de San Luis Potosí obliga a las y los funcionarios a actuar con legalidad, honestidad, imparcialidad y eficiencia.

Les exige cumplir su cargo con diligencia, usar bien los recursos públicos, evitar corrupción, nepotismo, abusos y conflictos de interés, además de rendir cuentas y respetar los derechos humanos. También prohíbe usar el cargo o bienes públicos para fines personales, electorales o de promoción. Si incumplen, pueden enfrentar sanciones administrativas.