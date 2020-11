Destituyen a funcionario federal que provocó accidente en SLP

Luego de que el pasado fin de semana se suscitó un accidente de tránsito de un trabajador de la Delegación del Bienestar, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad, el delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de México en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, aseguró que el funcionario ya fue dado de baja, así como también ya se llegó a un arreglo con las personas afectadas.

Morales Mendoza comentó: "yo me enteré estando fuera de la ciudad, pero desde ese momento giré la instrucción para que fuera separado de su cargo, el día de hoy me envió un correo en donde renuncia y pide una disculpa y además se responsabiliza de los daños que causó, ya no colabora en el proyecto, no es una actitud que vayamos a solapar".

Dijo además, que se deberá proceder legalmente y deberá asumir las consecuencias de sus actos "nosotros no vamos a proteger a nadie, así se demuestra que no somos iguales", asimismo refirió que afortunadamente no hubo la pérdida de la vida de ninguna persona y se limitó a daños materiales que siempre se pueden reponer.

Finalmente, el delegado sostuvo que no tiene amigos ni familiares trabajando en la delegación y por tanto no tiene compromisos con nadie y solo se responsabiliza de sus propios actos, añadió que en su caso particular lleva casi dos años sin consumir alcohol y cuando no está trabajando utiliza su vehículo particular no el de la delegación.