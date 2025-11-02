Detecta Conagua pozos irregulares en Interapas

En la actualidad, dos organismos operadores de agua del estado de San Luis Potosí tienen títulos vencidos de concesión de pozos de uso público urbano, informó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Precisó que corresponden al intermunicipal de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro (Interapas) referente a la capital y la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS) de Ciudad Valles, ambos por cuestiones de no tramitar en tiempo las prórrogas de vencimiento.

Pese a lo anterior, el funcionario federal matizó que la mayoría de los gobiernos municipales y organismos operadores se encuentran al corriente del trámite.

Consideró que, con la publicación del acuerdo por el que se emite el decreto de facilidades administrativas, los municipios y organismos podrán obtener la regularización del título de concesión.

Subrayó que puede darse que el vencimiento se deba a que el punto de extracción ya no operó o careció de financiación para la operación, y "ellos podrán decidir si lo quieren reactivar", comentó.