Detectan infiltración criminal en policías municipales de SLP

Los resultados de los exámenes de Control y Confianza aplicados a policías municipales en San Luis Potosí han sido diversos, con evaluaciones que revelan tanto avances como áreas críticas que obligaron a tomar decisiones de fondo, incluyendo el desmantelamiento total de algunas corporaciones, informó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

El funcionario reconoció que existen municipios donde las evaluaciones evidenciaron infiltración delictiva en las filas policiales, como ocurrió en su momento en Villa de Reyes y otros ayuntamientos, lo que derivó en la separación completa de los elementos. Estas acciones, subrayó, se realizaron como un acto de responsabilidad institucional y en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades federales.

Torres Sánchez explicó que, ante este panorama, el Gobierno del Estado ha puesto énfasis en reforzar los procesos de ingreso y permanencia de los policías municipales mediante los exámenes de Control y Confianza, al tiempo que se han firmado convenios con los ayuntamientos para ampliar la cobertura de las evaluaciones.

Detalló que, por instrucción del gobernador, se otorgaron facilidades económicas a los municipios, con descuentos que van del 5 al 35 por ciento en el costo de cada perfil evaluado, dependiendo del número de elementos, esquema que también se ha aplicado en la Fiscalía General del Estado.

Finalmente, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer a las corporaciones locales, que incluye iniciativas para establecer un mecanismo de pensión y definir un salario mínimo para los policías municipales.

Añadió que los resultados en materia de seguridad han sido favorables, al registrar cifras históricamente bajas de homicidios y una mayor presencia policial en espacios públicos durante la temporada decembrina.