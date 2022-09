Detiene policía de Soledad a nueve personas durante festejos patrios

Los festejos patrios en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez transcurrieron sin incidencias, durante la noche del grito de independencia y posterior a este, arrojando solo un total de nueve detenciones por faltas administrativas en recorridos de vigilancia por distintas colonias, reportó el director de Seguridad Pública Municipal Héctor Edgar Mar del Ángel.



"No tuvimos novedades, solamente registramos 9 detenciones por faltas administrativas que no tuvieron mayor relevancia en recorridos de vigilancia por las colonias, el personal de la corporación estuvo atendiendo a algunos ciudadanos con dudas en el evento, pero no hubo mayor problema, todo se realizó con un ambiente de tranquilidad y muy familiar" expresó

Refirió que en establecimientos como antros o bares ubicados dentro del municipio se cumplió con los horarios, y no se tuvo el registro de altercados o personas que estuvieran escandalizando en la vía pública.

Recordó que previo al 15 de septiembre día del grito, así como por la fiesta patronal del municipio se establecieron cierres de calles principales, y en el propio Jardín Hidalgo, operativo que dio resultados positivos y sin hechos de relevancia, ya que se contó con el apoyo de la Guardia Civil Estatal y Guardia Nacional.

En cuanto al dispositivo vial informó que se presentaron nueve reportes de accidentes, de los cuales uno de ellos dejó daños materiales, tres falsas alarmas, un convenio entre los intervinientes, y cinco en los que no se requirió la intervención de los oficiales al no tratarse de incidentes relevantes.

Cabe señalar que en la calle Blas Escontría donde se instalaron los juegos mecánicos todavía se encuentra cerrada mientras se desarman los mismos, por lo que hasta mañana estará libre esta vialidad, así como la Juárez e Hidalgo con circulación normal.