Detienen a presunto implicado en el caso del menor Alan en San Luis Potosí
El gobernador Ricardo Gallardo confirmó la detención de Jorge Alberto "N." y la entrega segura del menor Alan a su madre.
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó a través de sus redes sociales avances en el caso del menor Alan, destacando la ejecución de una orden de aprehensión y la restitución del niño con su familia.
Detención y restitución del menor Alan
De acuerdo con el mandatario estatal, fue detenido Jorge Alberto "N.", señalado como presunto implicado en el caso. Asimismo, aseguró que el menor será entregado a su madre, bajo condiciones que garanticen su bienestar y seguridad.
Gallardo Cardona indicó que estos resultados se lograron mediante un trabajo coordinado con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, instancia que participó en las acciones legales correspondientes.
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Coordinación institucional y compromiso gubernamental
"Desde el primer momento dimos seguimiento puntual de manera coordinada con las áreas correspondientes así como con la Fiscalía, este caso para dar certeza a su familia y proteger lo más importante: nuestras niñas y niños", expresó el gobernador.
El caso del menor Alan ha generado atención pública en la entidad, en medio de exigencias de justicia y protección a la infancia, por lo que las autoridades estatales reiteraron su compromiso de actuar con prontitud ante este tipo de situaciones.
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