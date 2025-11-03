logo pulso
Esto es lo que se sabe del asesinato de Carlos Manzo

SLP

Día de Muertos deja decenas de toneladas de basura en Soledad

Por Flor Martínez

Noviembre 03, 2025 12:51 p.m.
A
Día de Muertos deja decenas de toneladas de basura en Soledad

Las labores de limpieza por la visita a los panteones en Soledad de Graciano Sánchez continúan en estos espacios, señaló Antonio Zamarripa, director de Servicios Municipales, quien indicó que el retiro de desechos se mantiene principalmente en el Panteón 1, "Nuestra Señora del Refugio"; Panteón 2, "El Señor de la Misericordia" y el Panteón del Morro, "Jardín del Perpetuo Recuerdo", donde las cuadrillas realizan barrido manual en calles interiores y avenidas aledañas.

El funcionario detalló que desde el 30 de octubre y hasta este 2 de noviembre, periodo en el que se concentró la visita de familias, se habilitaron tres tolvas, una en cada panteón, en un horario de 7:00 a 20:00 horas.

Explicó que cada camión recolector de basura cargó alrededor de 10 toneladas, mientras que el barrido manual ha generado, hasta este momento, cerca de 3 toneladas adicionales; sin embargo, el cierre del total de residuos se realizará esta misma tarde cuando concluya la limpieza completa.

Detalló que la mayor cantidad de basura corresponde a flores, hierba y restos vegetales utilizados en ofrendas y arreglos para los difuntos, siendo mínima la basura doméstica. Asimismo, dijo que en el panteón del Morro es donde más residuos se han concentrado.

Día de Muertos deja decenas de toneladas de basura en Soledad
Día de Muertos deja decenas de toneladas de basura en Soledad

Día de Muertos deja decenas de toneladas de basura en Soledad

