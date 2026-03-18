Díaz Salinas pidió tres días para festejar; CGE ya lo investiga (video)
El titular de Sedarh enfrenta una indagatoria por el supuesto uso de empleados para un evento particular
Bajo el alegato que se encuentra una investigación administrativa en curso, Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), atajó que, por el momento no puede referir nada acerca del presunto uso indebido de trabajadores de la dependencia en un inmueble de su propiedad.
Trabajadores de Sedarh denunciaron de forma anónima a Díaz Salinas, por el presunto uso de personal operativo para realizar labores en un rancho de su propiedad con motivo de una fiesta privada.
El funcionario estatal reconoció que la Contraloría General del Estado (CGE) acudió a la sede oficial para entrevistarse con empleados, a fin de realizar sus investigaciones internas.
Sin embargo, matizó que hasta el momento dicho órgano de control no lo ha citado a declarar para conocer su versión de los hechos, donde se le acusa de utilizar indebidamente a los trabajadores para fines particulares.
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"Yo no me puedo meter. Yo prefiero que ellos hagan lo que digan. Yo pedí tres días sin goce de sueldo y son los tres días que yo ocupé para mi fiesta", remató.
Con lo difundido por Díaz Salinas, se confirma que la CGE se encuentra en proceso de indagar si existieron irregularidades en el actuar del funcionario estatal.
Díaz Salinas usa personal de la Sedarh en su rancho
De acuerdo con la queja, el personal fue presionado para realizar tareas particulares
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