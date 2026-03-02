logo pulso
Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian

De acuerdo con la queja ante Pulso, e personal fue presionado para realizar tareas particulares

Por Pulso Online

Marzo 02, 2026 04:24 p.m.
A
Díaz Salinas usa personal de Sedarh para limpiar su rancho, denuncian

Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) denunciaron de forma anónima al titular de la dependencia, Jorge Luis Díaz Salinas, por el presunto uso de personal operativo para realizar labores en un rancho de su propiedad con motivo de una fiesta privada.

De acuerdo con los testimonios, una cuadrilla de empleados habría sido enviada al inmueble particular una semana antes del evento para efectuar trabajos de mantenimiento, pintura y limpieza general.

Las mismas fuentes señalan que, tras la celebración, el personal permaneció otra semana en el lugar para realizar tareas de recolección de desechos y restauración de las instalaciones.

Los denunciantes aseguran que las instrucciones se dieron bajo presión y con el temor de posibles represalias laborales en caso de negarse, ya que las actividades encomendadas no corresponderían a las funciones oficiales de la dependencia estatal.

Según las versiones recabadas, mientras los trabajadores cumplían con las jornadas físicas en la propiedad privada, el funcionario se mantenía supervisando en el lugar. Los inconformes calificaron el trato como autoritario y señalaron que la situación generó inconformidad entre el personal.

Díaz Salinas es originario de Ciudad del Maíz y antes de integrarse al gabinete estatal se desempeñó como diputado local en la LXI Legislatura por el Partido Acción Nacional (PAN).

Hasta el momento, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos no ha emitido un posicionamiento oficial sobre estas denuncias.

