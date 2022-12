Dichos de Nava provocan reacción en gobierno y FGE

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que ya le dio la vuelta a la página en lo que corresponde a los señalamientos de Xavier Nava Palacios en su contra.

“Siguen siendo patadas de ahogado y no me voy a prestar a esas tonterías y mucho menos viniendo del que estuvo aquí”, dijo.

La declaración de Ricardo Gallardo se dio luego de las entrevistas que dieron el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo y Nava Palacios, en el noticiero de Carmen Aristegui el lunes por la mañana, donde se retomó el tema de investigaciones contra el ahora gobernador.

Durante la entrevista, Santiago Nieto aseguró que no sabe qué ocurrió en la Fiscalía General de la República (FGR) con la carpeta de investigación de la denuncia que presentó hace más de dos años contra Ricardo Gallardo Cardona y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, entre otras personas, por presuntos desvíos de recursos públicos.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, dijo que dichas denuncias fueron generadas en tiempos electorales por parte de grupos antagonistas al gallardismo, asimismo, que su grupo político ya le dio “vuelta a la página”.

“En un momento crispado, donde la descalificación por parte de grupos antagonistas a quien hoy gobierna estuvo muy presente”, expuso.

Sobre las aseveraciones de Nava Palacios, quien manifestó ser un perseguido político debido a la inhabilitación por 18 años por parte del Congreso del Estado, sobre la cual obtuvo un amparo, Torres Sánchez aseguró que se trata de una postura que solo existe en la imaginación del exalcalde capitalino.

“Nosotros no nos ocupamos de eso, en este gobierno nos dedicamos a gobernar y a hacer las cosas por San Luis, aquí no nos dedicamos a perseguir a nadie, no perdemos el tiempo como otros sí lo hicieron”, enfatizó.