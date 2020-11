DiDi Food inicia operaciones en SLP

DiDi Food, la aplicación de entrega de comida de DiDi, anunció que inicia operaciones en San Luis Potosí, con el objetivo de que cada vez más personas puedan pedir comida de sus restaurantes favoritos sin salir de casa y así, apoyar al sector restaurantero en estos momentos de reactivación económica.

Cuenta con más de 500 restaurantes afiliados hasta el momento y con una tarifa de envío que empezará a partir de los $16 pesos.

Agregó que en su semana de arranque en San Luis Potosí, la plataforma tendrá hasta 50% de descuento en todos los restaurantes de la aplicación todos los días.

Entre las marcas locales disponibles se encuentran; Tropik Pizza, Chilaqueria, Il Caruso, Kinoko Makis and Sushis, Bahía Tres Piratas, Mariscos Vallarta, Tacos Alonso, Las Brazas, Tulek Asadero, Que Viva San Luis. Y cadenas nacionales como; It's Just Wings, Krispy Kreme, Toks, Chili's, Cinepolis, entre otras.

DiDi Food atenderá con un tiempo de entrega promedio de 30 minutos desde La Pila hasta Soledad Gutiérrez y desde Los Gómez hasta la Colonia Insurgentes.