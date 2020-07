Dieron de alta a bebé prematura; se alivia de Covid

Después de estar 60 días atendida en el Hospital General del ISSSTE infectada de Covid-19, Lía Isabela Bautista Monroy, bebé prematura, recibió ayer su alta médica en medio de un pasillo de honor, organizado por el personal de salud.

La bebé nació el 8 de mayo pasado a las 29 semanas de gestación en un hospital privado de Ciudad Valles, cubierto por la dependencia federal.

Lía salió del nosocomio en los brazos de su madre Regina Monroy Cantú, acompañada de su padre Luis Eduardo Bautista Santiago, residentes del municipio de San Antonio y quienes portaban pancartas con mensajes de alegría, así como globos de color rosa.

A la par de ello, las enfermeras le aplaudieron y la felicitaron por haber vencido a la citada enfermedad. En todo momento, los tutores y las trabajadoras portaron cubrebocas.

La señora Regina destacó la atención brindada por los médicos y enfermeras de la institución pública, pues ahora Lía está "bien grandota" y sana. Recientemente se le realizó una segunda prueba PCR o molecular para descartar la presencia del virus SARS-Cov-2.

En entrevista en la recepción del Hospital General, la progenitora exhortó a la ciudadanía a atender y llevar a cabo las recomendaciones sanitarias cuando se sale a la vía pública, al trabajo u otro lugar, en aras de evitar que "el Covid llegue a tu vida u otros virus y sea demasiado tarde".

"Me puse triste. Ustedes saben la situación actual que vivimos y que no a todos les podemos decir que tenemos Covid. La doctora Sandra me decía que lo tomara con calma, y fue lo que hicimos. Todos los días le traíamos su lechita a mi bebé; llegábamos a Trabajo Social y ahí nos atendían las enfermeras, los fines de semana también", comentó.