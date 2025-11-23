DIF impulsa granjas de traspatio
Familias de Villa de Reyes y Moctezuma reciben proyectos productivos.
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) implementa el proyecto de granjas de gallinas ponedoras de traspatio, con el objetivo de que las familias produzcan alimentos frescos dentro de sus hogares y reduzcan su dependencia de insumos externos.
La estrategia forma parte de los programas comunitarios orientados a mejorar la alimentación y fortalecer economías locales.
Las comunidades beneficiadas en esta entrega son Plan de San Luis de Bledos, en Villa de Reyes, y El Pueblito, en Moctezuma. Las familias podrán utilizar los huevos para autoconsumo y, cuando la producción lo permita, comercializar o intercambiar los excedentes, lo que abre opciones económicas complementarias.
El DIF estatal explicó que estas acciones buscan impulsar prácticas sostenibles que contribuyan al bienestar familiar y al desarrollo comunitario. La instalación de granjas de traspatio permite asegurar alimentos frescos y constantes, al tiempo que promueve hábitos de producción responsable.
La dependencia señaló que estos proyectos se enfocan en fortalecer la autosuficiencia alimentaria, mejorar la calidad de vida y crear mecanismos locales que favorezcan la estabilidad económica de las familias en zonas rurales.
