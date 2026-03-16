logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Fotogalería

SELMA CELEBRA FELIZ SUS 15 AÑOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

DIF y Poder Judicial realizan conversatorio sobre protección a la niñez

Intercambian experiencias sobre protección infantil.

Por Redacción

Marzo 16, 2026 11:34 a.m.
A
DIF y Poder Judicial realizan conversatorio sobre protección a la niñez

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) participó en un conversatorio en materia familiar junto con magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre la atención y protección de niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno estatal, durante el encuentro representantes de ambas instituciones compartieron experiencias, perspectivas y estrategias relacionadas con la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Según la información oficial, el diálogo permitió identificar posibles acciones de coordinación entre autoridades del ámbito judicial y del sistema de asistencia social para fortalecer la atención a menores y a sus familias.

El comunicado señala que este tipo de espacios buscan reforzar el trabajo institucional orientado a la protección de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

DIF y Poder Judicial realizan conversatorio sobre protección a la niñez
DIF y Poder Judicial realizan conversatorio sobre protección a la niñez

DIF y Poder Judicial realizan conversatorio sobre protección a la niñez

SLP

Redacción

Intercambian experiencias sobre protección infantil.

Ayuntamiento responde por poda en jardín de Virreyes
Ayuntamiento responde por poda en jardín de Virreyes

Ayuntamiento responde por poda en jardín de Virreyes

SLP

Redacción

Retiran árboles secos y reforestan; aseguran que trabajan desde agosto en la zona

Refuerzan seguridad en parajes turísticos
Refuerzan seguridad en parajes turísticos

Refuerzan seguridad en parajes turísticos

SLP

Pulso Online

Supervisan parajes y balnearios previo a vacaciones.

Estos fueron los ganadores del Ring Royale 2026
Estos fueron los ganadores del Ring Royale 2026

Estos fueron los ganadores del Ring Royale 2026

SLP

El Universal

Influencers y famosos subieron al ring.