DIF y Poder Judicial realizan conversatorio sobre protección a la niñez
Intercambian experiencias sobre protección infantil.
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) participó en un conversatorio en materia familiar junto con magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre la atención y protección de niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí.
De acuerdo con un comunicado del Gobierno estatal, durante el encuentro representantes de ambas instituciones compartieron experiencias, perspectivas y estrategias relacionadas con la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Según la información oficial, el diálogo permitió identificar posibles acciones de coordinación entre autoridades del ámbito judicial y del sistema de asistencia social para fortalecer la atención a menores y a sus familias.
El comunicado señala que este tipo de espacios buscan reforzar el trabajo institucional orientado a la protección de niñas, niños y adolescentes en la entidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
DIF y Poder Judicial realizan conversatorio sobre protección a la niñez
Redacción
Intercambian experiencias sobre protección infantil.
Ayuntamiento responde por poda en jardín de Virreyes
Redacción
Retiran árboles secos y reforestan; aseguran que trabajan desde agosto en la zona
Refuerzan seguridad en parajes turísticos
Pulso Online
Supervisan parajes y balnearios previo a vacaciones.