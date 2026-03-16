DIF y Poder Judicial realizan conversatorio sobre protección a la niñez

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) participó en un conversatorio en materia familiar junto con magistradas, magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre la atención y protección de niñas, niños y adolescentes en San Luis Potosí.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno estatal, durante el encuentro representantes de ambas instituciones compartieron experiencias, perspectivas y estrategias relacionadas con la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Según la información oficial, el diálogo permitió identificar posibles acciones de coordinación entre autoridades del ámbito judicial y del sistema de asistencia social para fortalecer la atención a menores y a sus familias.

El comunicado señala que este tipo de espacios buscan reforzar el trabajo institucional orientado a la protección de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

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