Difunden convocatoria para nueva generación de cadetes de la Guardia Civil

Difunden la segunda convocatoria para más de 300 cadetes de la Guardia Civil. En forma paralela el 1 de diciembre se incorporan 318 nuevos elementos que forman parte de la primera generación de cadetes, en vías de graduarse.

Para la nueva generación de la Guardia Civil, también inicia con evaluaciones médicas, psicológicas, socioeconómico, polígrafo y toxicológico.

Además, deberán acreditar que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, gozar de buena salud física y mental, encontrarse en el rango de 18 a 32 años, con estatura de un metro y 60 centímetros en hombres y un metro y 55 centímetros en mujeres y condición indistinta de estado civil.

A los nuevos cadetes se les permitirá el uso de dibujos en la piel si no se les ubican en las extremidades superiores, o más abajo de la mitad del brazo.

No deberán tener perforaciones corporales con excepción de las mujeres por el uso de aretes, no contar con antecedentes penales ni estar sujeto a inhabilitación ni tampoco enfrentar algún proceso penal, no hacer uso ilícito de sustancias, saber conducir vehículos automotores, cumplir con los estándares disciplinarios y en caso de haber pertenecido a una corporación anterior, presentar la baja de la Clave Única de Identificación Policial (CUIP).