Difunden Reglamento de Tránsito en Pozos

La Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, a través de la Dirección de Vialidad, implementó el programa "Por una Vialidad Segura" de proximidad con la ciudadanía y concientización del conductor, orientado a inhibir infracciones a la normativa vigente.

El titular de la Dirección de Vialidad, Juan Ramón Vázquez Urista, detalló que estas acciones tienen como finalidad que la población conozca el reglamento, ya que en muchas ocasiones se incurre en prácticas que representan un riesgo para la seguridad vial, tanto para quienes conducen como para terceros, derivado del desconocimiento o la falta de atención a las disposiciones establecidas.

Comentó que entre las conductas más recurrentes que cometen los conductores se encuentran, motociclistas que circulan sin casco de protección, así como conductores que no respetan los señalamientos viales, exceso de velocidad, poner objetos en la vía pública para apartar lugares sin permiso, dobles filas y el "textear" al momento de conducir.

Vázquez Urista precisó que el Reglamento de Tránsito ya fue dado a conocer y se encuentra disponible para consulta de la ciudadanía a través de las redes sociales oficiales, además de que se cuenta con ejemplares impresos que han sido distribuidos en módulos informativos y ferias realizadas en distintos puntos del municipio.

Añadió que tras este acercamiento y acciones preventivas, más adelante se comenzarán a generar las infracciones, debidamente respaldadas por el Reglamento de Tránsito.