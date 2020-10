Diputada morenista golpeadora, por falta de argumentos

Mientras la dirigencia estatal de Morena minimizó y consideró una "exageración" la presunta agresión de la diputada morenista Martina Cázares Yánez en contra de su homóloga panista Lizbeth Mata Lozano, Josefina Salazar Báez, legisladora federal del PAN por San Luis Potosí, lamentó el suceso y recriminó que se dio por falta de argumentos.

En días anteriores, se dio a conocer que Cázares Yánez, diputada plurinominal de Morena por San Luis Potosí, propinó un golpe en el rostro de Mata Lozano por Baja California, durante un conato de bronca en la Cámara de Diputados.

Salazar Báez dijo que bajo la falta de capacidad argumentativa, derivan en ese tipo de acciones violentas, las cuales denotan la desesperación de pretender imponer una idea sin dar los fundamentos necesarios.

La congresista del Partido Acción Nacional (PAN), consideró como lamentable el conato de violencia, ya que puede discreparse en determinado tema, pero nada justifica esas conductas "creo que el país lo menos que necesita, es que generemos nosotros, y demos el tipo de violencia".

"Es lamentable que desde la Cámara de Diputados se pierda la cabeza y, bajo una situación de acaloramiento, por no estar de acuerdo en ideas o en la forma cómo se están haciendo las cosas, se lleve a cabo la violencia", declaró.

DENUNCIA PENAL "ES EXAGERADA": SERRANO

Aparte, Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Estatal (CDE) del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), juzgó que no hubo agresión intencionada de Cázares Yánez, porque Mata Lozano admite no conocer a su colega en la Cámara "o sea, que ni agravios anteriores había (...) a mí me parece que es una exageración".

"Evidentemente que estamos en contra de cualquier acto de violencia (...) en este caso habría que ver porque yo más o menos vi la imagen ahí, es un aventadero (...) y por ahí pasó eso. A mí me parece más, que la diputada del PAN que está haciendo la denuncia quiere algo de que sea vista", dijo.