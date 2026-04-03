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Diputada propone compensación tras ruptura, aun sin matrimonio

Plantea compensación por trabajo doméstico en concubinato

Por Redacción

Abril 03, 2026 03:40 p.m.
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Diana Ruelas Gaitán presenta iniciativa

Diana Ruelas Gaitán presenta iniciativa

San Luis Potosí.- Una iniciativa presentada en el Congreso local busca que las personas que vivan en concubinato puedan acceder a una compensación económica al término de la relación, especialmente en casos donde una de las partes haya asumido tareas de cuidado y trabajo doméstico.

Detalles de la iniciativa para compensación en concubinato

La propuesta, impulsada por la diputada Diana Ruelas Gaitán, plantea modificar el Código Familiar para reconocer este derecho sin necesidad de que exista matrimonio, bajo el argumento de que actualmente hay vacíos legales que dejan en desventaja a quienes no formalizan su unión.

El planteamiento incluye que la compensación pueda alcanzar hasta el 50 por ciento de los bienes adquiridos durante la relación, siempre que se acredite que una de las personas se dedicó de forma preponderante al hogar o al cuidado de los hijos, lo que limitó su capacidad de generar ingresos propios.

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Requisitos y condiciones para el reconocimiento del concubinato

Además, se propone flexibilizar los requisitos para reconocer el concubinato, reduciendo a dos años el tiempo mínimo de convivencia o incluso desde el inicio de la vida en común, si existen elementos que demuestren estabilidad.

La iniciativa también abre la posibilidad de que se reconozca el concubinato aun cuando una de las partes haya tenido un matrimonio previo, siempre que se compruebe la separación efectiva.

Otro de los puntos contempla que, tras la disolución de la relación, ambas personas puedan acceder a pensión alimenticia por un periodo equivalente al tiempo que duró la unión, siempre que persista una condición de necesidad.

El proyecto fue turnado a comisiones para su análisis, en medio de un debate sobre los derechos patrimoniales y la protección económica dentro de las relaciones de pareja sin matrimonio.

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