Diputadas piden a Fiscalía acompañar casos de abuso infantil ante falta de registros

Estado plantearon la necesidad de que la Fiscalía General acompañe los casos de abuso sexual infantil que atienden organizaciones civiles. Esto surge luego de que la titular de la Fiscalía, Manuela García Cazares, aseguró no haber registrado un incremento en los casos, en contraste con los reportes de las agrupaciones.

La presidenta de la comisión, Mireya Vancini Villanueva, señaló que, desde su experiencia como presidenta municipal, los casos de abuso y maltrato infantil son frecuentes y han ido en aumento. "No basta con recibir a un niño o joven en la Fiscalía y regresarlo a su casa", advirtió. Subrayó que estos episodios dejan secuelas psicológicas y psiquiátricas y que muchos menores pueden llegar a normalizar la violencia en su entorno. Además, enfatizó la necesidad de fortalecer los sistemas DIF municipales para que trabajen de manera más activa en favor de la niñez potosina.

Ante la falta de datos que reflejen el incremento denunciado por organizaciones como Apoyare A.C, se planteó la hipótesis de que las familias podrían no presentar denuncias por vergüenza o por la falta de mecanismos de reporte adecuados. Vancini Villanueva aseguró que la Comisión revisará la situación para identificar las causas por las que muchos casos no se denuncian.

Por su parte, la diputada Jessica Gabriela López Torres coincidió en que es "muy lamentable" la ausencia de registros coordinados entre la sociedad civil y las instituciones en un tema tan sensible. Señaló que el Congreso podría emitir un exhorto a la Fiscalía para promover el trabajo conjunto con asociaciones civiles y contrastar los datos con los registros oficiales y los del INEGI. Sobre la comparecencia de la Fiscalía, López Torres explicó que el exhorto se puede realizar desde la tribuna como pronunciamiento público, y que en la comparecencia se podrán plantear estos cuestionamientos. Añadió que, hasta el momento, no han recibido un citatorio para dicha comparecencia.

Ambas diputadas coincidieron en la importancia de acercarse directamente a las asociaciones civiles para conocer los datos de primera mano y definir cómo apoyar a las y los menores afectados. López Torres recordó que, pese a exhortos recientes —como el del diputado Cuautli Badillo sobre menores que piden dinero en la calle—, persisten problemas como la mendicidad infantil y la falta de políticas públicas efectivas. Señaló que el DIF debe ir más allá de la entrega de apoyos y garantizar que los niños tengan acceso a espacios escolares o lugares seguros.