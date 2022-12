Diputado propone autonomía de fiscal anticorrupción

El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción del Estado obtenga autonomía constitucional, debido a que no se ha dado seguimiento a casos de corrupción.

Para ello, propuso una reforma legal a fin de que tenga personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, además de convertirse en un órgano constitucional autónomo.

En entrevista, dijo que al momento en que el titular de dicha institución es subordinado del fiscal general, no tiene imperio para ejercer acción legal si va en contra de los intereses del mando jerárquico.

“No hay un presupuesto destinado a la Fiscalía con Hechos de Corrupción, sino que el fiscal general dice cuánto le quiere dar o no. No hay policías investigadores especialistas en hechos de corrupción. Si no le apostamos a eso, nos estamos haciendo mensos como autoridades”, reprochó.