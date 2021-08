Diputados de SLP rechazan, otra vez, tipificar delitos de odio

En sesión extraordinaria, este jueves los diputados del Congreso de San Luis Potosí rechazaron, de nueva cuenta, la aprobación de la tipificación de la figura de "delitos de odio", iniciativa ciudadana propuesta por colectivos de la comunidad LGBTTTI+.

El dictamen, puesto a consideración del pleno del Poder Legislativo, fue criticado por los legisladores Óscar Carlos Vera, Edgardo Hernández y María Isabel Tovar, quienes señalaron diversas irregularidades en el cuerpo del texto y de técnica jurídica, por lo que incluso ésta última pidió disculpas a los colectivos:"No podemos aprobar algo así".

González Tovar manifestó: "Con todo respeto para Gustavo Guevara, para Andrés Costilla, Vanessa Esmeralda Hernández, Bárbara Irazemi Portillo, Carlos Francisco Sierra, discúlpenme por no aprobar algo que jurídicamente no es viable y ya se los dijeron de muchas maneras...

"Mi voto será en contra, pero no en contra de las personas que promueven la iniciativa, sino a quienes hacen estos dictámenes deformados".

Luego de esto, la diputada Sonia Mendoza, presidenta de la Comisión de Justicia, una de las que dictaminaron esta iniciativa de nuevo tipo penal, decidió retirar el dictamen y regresarlo a la comisión para que pueda ser analizado y pulido en cuanto a su técnica jurídica.

Esto, de tal forma que pronto pueda subirse otra vez al pleno y sea aprobado a la brevedad puesto que, en los hechos, los delitos de odio ocurren aunque no estén tipificados, por lo tanto es obligatorio que se contemplen dentro del Código Penal.