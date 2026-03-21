Diputados opinan sobre regidurías en reforma electoral

La reducción de regidurías en los ayuntamientos, planteada en la reforma electoral que alista el Ejecutivo estatal encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, fue cuestionada en el Congreso local por sus posibles efectos en la representación política y la operación municipal.

El diputado de Morena, Cuauhtli Badillo Moreno, sostuvo que la medida, vinculada al plan B federal, no implicaría concentración de poder si se mantiene el criterio de asignación proporcional. Señaló que el número de regidores continuará determinado por la votación de cada partido, por lo que todas las fuerzas políticas conservarían representación. "Vamos a cuidar a nivel nacional y a nivel local, ahora que se presente este proyecto, pues vamos a estar muy cuidadosos para que todos los partidos políticos, las minorías y las mayorías, pues tengan la representación que merecen", expresó el morenista.

Por su parte, la diputada del PRI, Sara Rocha Medina, advirtió que la propuesta carece de definiciones claras y no puede aplicarse de forma homogénea a todos los municipios. Indicó que a nivel nacional no existe coincidencia entre partidos sobre las leyes secundarias del plan B, por lo que consideró necesario revisar el planteamiento con mayor precisión.

También cuestionó la reducción de síndicos y regidores sin criterios definidos, al señalar que deben establecerse bases concretas para determinar la disminución de cargos. Añadió que los municipios enfrentan condiciones distintas, particularmente en materia presupuestal, lo que debe considerarse en cualquier modificación. "Yo creo que hay que ser muy cuidadosos para saber cómo tocarlo y cómo bajar la cantidad de síndicos o de regidores en función de qué", dijo.

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De acuerdo con lo anunciado por el mandatario estatal, la iniciativa será presentada en los próximos días y plantea asignar una regiduría por cada 100 mil habitantes, así como reducir cargos en municipios con menor población, en el marco de la armonización con la reforma federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.