Director del Instituto Temazcalli debería retirarse del cargo: Juan Francisco Aguilar

René Contreras Flores, director del Instituto Temazcalli y todo funcionario que no cumpla con los requisitos para ocupar un cargo debe salir de la función pública, sentenció Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado vicepresidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado.

Desde hace poco más de 10 meses, la Unidad de Transparencia de dicha institución, se encuentra en "proceso de consolidar" el certificado del último grado de estudios que cursó Contreras Flores, quien no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas.

Aguilar Hernández recalcó que es obligación de la Junta de Gobierno del Instituto o de la dependencia estatal superior, proceder a "darle la gracias" al directivo, pues ante todo debe cumplir la normatividad institucional.

Una reforma al decreto de conformación del Instituto, dispone que el directivo a cargo tendrá que tener licenciatura en la rama de medicina y postgrado en psiquiatría "con cédulas profesionales y títulos que amparen dichos grados". En 10 meses no ha podido entregar por transparencia el documento que acredite su formación.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) estimó que si la institución no hace nada al respecto, estaría cayendo en una corresponsabilidad administrativa, porque no "se puede nombrar a nadie que no cumpla los requisitos constitucionales o de las leyes secundarias".

"Ningún acto de autoridad que tuviera el doctor o el titular del Instituto Temazcalli sería válido, porque no cumplió con los requisitos. Entonces, toda firma que haya hecho no tiene validez jurídica, toda vez que no reúne los requisitos para ocupar el puesto", explicó.