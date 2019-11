"Disentir no es lenguaje de odio"

Se evitará cualquier tipo de manifestación que pueda ser ofensiva, pero "seguiremos defendiendo lo que nosotros creemos desde hace 2 mil años", dijo Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) envió una solicitud de colaboración al arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero y a Priego Rivera, para exhortarlos a evitar la expresión de discurso discriminatorio contra la comunidad LGBTTTI.

"Sí, nosotros ya habíamos recibido esos documentos que publicaron. Ya los habíamos recibido como hace un mes. Lo que pasa, es que nosotros no hemos utilizado ningún lenguaje homofóbico, insultante ni mucho menos", afirmó.

Criticó que si no estar de acuerdo, es faltarle el respeto a alguien, "pues no sé (...) Ellos hacen sus marchas y promueven su causa", por ello, en un país donde todos tiene derecho a hablar, no tendría que ser lenguaje de odio el disentir.

Priego Rivera externó que en el documento de la Conapred se habla de que matrimonio es una realidad cambiante, sin embargo, para el clero es una figura entre un hombre y una mujer "y eso no significa faltarle el respeto a nadie".