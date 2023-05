Documenta el INE propaganda política y eventos públicos

Hay seguimiento y levantamiento de actas de los eventos propagandísticos, mas no electorales, de los funcionarios públicos federales que han visitado la entidad potosina de quienes se sabe que tienen aspiraciones políticas, dijo Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).

El fin de semana pasado se celebró una conferencia virtual de Claudia Sheinbaum Pardo en la capital potosina, a la cual acudieron cientos de personas, entre ellos, estudiantes del Cobach que fueron acarreados, según denunciaron sus padres.

Sergio Aispuro informó que, a través de actas que son turnadas a la sede central en la Ciudad de México, las Juntas Electorales realizan un levantamiento mensual documentado de lo observado, es decir, propaganda en bardas, lonas o pintas.

“Nosotros no tenemos atribuciones en la materia, ni prejuzgamos sobre la intencionalidad. Hacemos un trabajo objetivo; lo que vemos en calle lo registramos”, explicó.

Agregó que el INE sabe lo que está ocurriendo, y todo lo recabado sirve, dado que puede constituir un elemento o evidencia para algún procedimiento futuro.

“Denuncias no tengo, ningún partido ha hecho denuncias, no hay denuncias de la ciudadanía. No hay más que lo que vemos en calle, y eso se registra, las reglas electorales están claras, por lo tanto, no estamos en precampaña, ni en campaña; no hay proceso electoral”, concluyó.