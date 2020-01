"Dolosa", postura de la alcaldía con comuneros de SJG

El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Juan de Guadalupe, Rodolfo Valdez García, sostuvo una reunión con el Secretario General del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García para tratar la inconformidad que existe en 328 comuneros por las determinaciones que ha tomado el Ayuntamiento de la Capital en la cual busca declarar el patrimonio de los comuneros como área natural protegida, sin que se llegara a un acuerdo con la autoridad municipal capitalina.

"Hubo una actitud negativa, no hubo ningún acuerdo, ellos dicen que ellos son la autoridad y que ellos tienen la autoridad en la mano y que ellos van a decidir sobre nuestra propiedad", señaló.

Manifestó que los comuneros seguirán presentando su inconformidad y posteriormente se buscará obtener un amparo en contra de la consulta pública por no tomar en cuenta a los 328 comuneros que actualmente consideran que se violan sus garantías individuales.

"Esta es una actitud muy dolosa porque ellos no tienen por qué decidir. Le decía al secretario que si le gustaría que yo me metiera a su casa y pusiera la sala en donde es el comedor. No creo que le gustaría", manifestó el entrevistado.

El dirigente de los comuneros señaló que ya cuentan con un juicio ganado en el tramo del Periférico Sur, con el cual se obligó a la autoridad pagar 62 millones de pesos, los cuales no han sido pagados aún.

En razón de eso, el entrevistado afirmó que "si no tienen 62 millones de pesos para pagarnos lo del Periférico, no puede creerse que podrán pagarnos 14 mil 600 hectáreas".

Valdez García insistió que las autoridades municipales desconocen siquiera en dónde inicia y dónde termina la sierra, por lo que insistió que la autoridad municipal no tiene la potestad de declarar sus tierras como área natural.