Don Gerardo no puede dejar de salir a vender

Desde hace más de 20 años don Gerardo se ha dedicado a vender en la vía pública vasitos de fruta a las afueras de las escuelas, sin embargo, a un año de que se suspendieron las clases a causa del Covid-19 sus ventas disminuyeron considerablemente.

Mencionó que antes se instalaba en mercados de la capital potosina, pero después optó por colocarse cerca de donde había planteles escolares, para probar suerte.

Fue así que desde hace varios años, se le puede encontrar cerca del panteón El Morro, por donde se encuentra la telesecundaria Carlos Diez Gutiérrez, junto a un pequeño carrito donde conserva mangos, melones y sandías entre más frutas con las que prepara cocteles que acompaña con chile en polvo y chamoy.

Lamentablemente la contingencia sanitaria también afectó su negocio, pues señaló que sus clientes principales eran los estudiantes de este plantel, "siempre a la hora de salida de los alumnos es cuando se me acababa casi todo, ahora me voy más tarde y no termino de vender todo", expresó.

Dijo que, a pesar de la pandemia, y las bajas ventas siempre sale a vender, pues él como muchas familias, si no sale a trabajar a la calle, no come, por lo que espera que pronto se retomen las clases para poder tener un mejor ingreso. "No puedo dejar de trabajar aunque tenga 70 años tengo que buscar el sustento", manifestó.