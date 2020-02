Donan riñones, córneas e hígado de un joven de 24 años de edad fallecido en SLP

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó cuatro procuraciones multiorgánicas, entre el 11 y el 14 de febrero, en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Querétaro; en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 50, en San Luis Potosí; y en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación, "Dr. Victorio de la Fuente Narváez", de la Ciudad de México.



Los especialistas del Seguro Social procuraron ocho riñones, seis córneas y cuatro hígados, de dos menores de edad y dos jóvenes que presentaron muerte encefálica por diversas circunstancias, y que gracias a la generosidad de sus familias, regalarán vidad después de la vida a casi 20 personas que requieren un trasplante para mejorar su salud.



En Querétaro, el 11 de febrero, médicos del HGR No. 1, del IMSS, y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" (INCMNSZ) procuraron los riñones, las córneas y el hígado de un niño de 12 años de edad, que presentó muerte cerebral derivada de complicaciones de hidrocefalia, que padecía desde el nacimiento.



Uno de los riñones fue trasplantado a un menor, de 16 años de edad, en el Centro Médico Nacional (CMN) "La Raza", y el otro a un joven de 18 años, en el CMN "Siglo XXI", ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las córneas también serán trasplantadas en el CMN "La Raza"; mientras que el hígado fue enviado al INCMNSZ.



Los familiares del menor y trabajadores del HGR 1 realizaron un homenaje con una valla humana y aplausos que acompañaron el recorrido del menor a los quirófanos, en donde esperaba el equipo médico.



La segunda procuración en la entidad, realizada el 13 de febrero, también fue en el HGR No. 1, a un niño de 13 años de edad que presentó muerte cerebral, derivado de un traumatismo craneoencefálico provocado por un accidente.



El Seguro Social obtuvo ambos riñones, las córneas y el hígado, que beneficiarán a cinco personas. Los riñones y las córneas fueron trasplantados en el CMN "La Raza"; mientras que el hígado fue enviado al INCMNSZ.



Estas procuraciones en Querétaro fueron la segunda y tercera, respectivamente, realizadas en el HGR No. 1, en los últimos siete días.



En San Luis Potosí, el 13 de febrero, los especialistas del Hospital General de Zona 50 procuraron riñones, córneas e hígado de un joven de 24 años de edad, quien presentó muerte encefálica provocada por un traumatismo cráneo-encefálico.



Los riñones fueron canalizados a Monterrey, Nuevo León; el hígado fue enviado a Guadalajara, Jalisco; y las córneas a San Luis Potosí, en donde serán trasplantados a cinco personas que recuperarán su salud gracias a este acto de generosidad.



"La donación de órganos y tejidos por ley es un acto voluntario, altruista, solidario, generoso y gratuito, por lo que como sociedad debemos de ser más conscientes de este tema", comentó la directora del Hospital 50, Aurora Donaji Peña Ramírez.

Esta procuración multiorgánica fue la tercera que realizaron los especialistas del IMSS en San Luis Potosí, en lo que va del 2020.



En tanto, este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, se llevó a cabo la tercera procuración multiorgánica del año en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación Norte "Dr. Victorio de la Fuente Narváez", en la Ciudad de México.



El donante fue un joven de 19 años de edad quien presentó muerte encefálica a causa de una herida por arma de fuego.



Gracias a las gestiones realizadas por los médicos que conforman la Coordinación de Procuración de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante de esta UMAE y a la voluntad de los familiares, fue posible que se obtuvieran el hígado y los dos riñones, y se dé una oportunidad de vida a tres personas.



El hígado se destinó al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco; los dos riñones se trasladaron a la UMAE Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza", del Centro Médico Nacional La Raza.



En lo que va de 2020, en la UMAE "Dr. Victorio de la Fuente Narváez" se han procurado un corazón, dos hígados, cuatro riñones y cuatro córneas.



Recuerda que hay vida después de la vida. Si quieres ser donador voluntario de órganos y tejidos, puedes consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud- en-linea/donacion-organos para registrarse.