¿Dónde ver la pelea Mike Tyson-Jake Paul este viernes?

La edad es sólo un número y para prueba de ello está el legendario Mike Tyson, de 58 años, que esta noche regresa al cuadrilátero para enfrentarse nada más y nada menos que al exyoutuber, y actual boxeador de 27 años, Jake Paul. Dicha pelea se llevará a cabo en el mítico estadio AT&T, hogar de los Cowboys de Dallas, y será transmitida por Netflix.

Esta será la primera vez que Netflix ofrecerá un evento deportivo en vivo. Por eso, por las declaraciones y enfrentamientos previos, por ser el regreso de Iron Mike y por el "morbo" de ver si el revolucionario Paul puede derrotar al histórico pugilista, es uno de los combates más esperados del año.

Esto marcará el regreso de Tyson a un ring, mientras que el hermano menor de Logan Paul, con récord de 10-1, con siete nocauts, lleva cinco años presente en la industria de las artes marciales.

Por su parte, Tyson te dejó el boxeo con un récord de 50-6, con 44 nocauts, por lo que la afición espera ver al boxeador que vieron en sus buenos tiempos.

De acuerdo con expertos en boxeo, Paul recibirá 40 millones de dólares por la pelea, mientras que Tyson recibirá 20 millones.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver la pelea en vivo, así como la cartelera completa de la velada.

CARTELERA COMPLETA DE JAKE PAUL VS MIKE TYSON

Jake Paul vs. Mike Tyson

Katie Taylor vs. Amanda Serrano

Mario Barrios vs. Abel Ramos

Shadasia Green vs. Melinda Watpool

Lucas Bahdi vs. Corey Marksman

Bruce Carrington vs. Dana Coolwell

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes

¿DÓNDE VER EN VIVO MIKE TYSON VS JAKE PAUL?

Día: viernes 15 de noviembre

Hora: a partir de las 19:00 horas, se desconoce la hora exacta del combate estelar entre Paul y Tyson

Transmisión: Netflix