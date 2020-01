El 2019, año negro para los potosinos: Acción Nacional

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Francisco Aguilar Hernández, consideró que el 2019 fue "un año negro para los potosinos, debido a que el Gobierno federal aplicó medidas basadas en prejuicios ideológicos de partido en detrimento de la clase trabajadora, principalmente, que además sufre los embates de la inseguridad pública".

Agregó que el panorama, lamentablemente, "no tiene visos de mejorar para el 2020, ya que el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, continuará usando el mismo discurso que viene repitiendo desde la época de campaña, pero sus decisiones y sus omisiones van justo en sentido contrario a lo que prometió.

"Al Gobierno le gusta engañar con estadísticas y frases vacías que no resisten el más mínimo análisis. Es un gobierno de dichos, pero no de hechos. La prueba está en que el país no creció, sino al contrario: De un 2.25 de crecimiento que sostuvo por varios años, bajo a 0.0".

Aguilar Hernández indicó que, en realidad, los empleos totales disminuyeron un 30 por ciento durante el presente año y se dejaron de crear 290 mil empleos formales. Para ocultar estos resultados, "el Gobierno pretende maquillar las cifras con los beneficiarios de programas clientelares, aquellos diseñados expresamente para captar votos en el 2021".

En los hechos, insistió, "la clase trabajadora es una de las más perjudicadas por las políticas del nuevo régimen, aunque haya subido el salario mínimo y la inflación anual se mantenga en alrededor del 3.8 por ciento".

Agregó que durante el 2020 el PAN está obligado, a través de sus secretarías, a elaborar "un programa ideólogo claro y distinto que aporte soluciones a los problemas que enfrentan los ciudadanos, desde la visión del Partido.

"Seguiremos haciendo lo nuestro para fortalecer al PAN como la única opción responsable, basados en el trabajo y en los resultados que los gobiernos emanados de nuestro partido están generando en los estados para bien de las y los mexicanos", concluyó.