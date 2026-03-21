El 8% de preliberados reincidieron en delitos: SSPC

Alrededor del 8 por ciento de las personas privadas de la libertad (PPL) que obtuvieron la preliberación en años recientes, reincidieron en la comisión de delitos menores, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Lo más reciente liberación de internos, se oficializó en diciembre pasado cuando la Dirección General de Prevención y Reinserción Social excarceló a alrededor de 200 personas privadas de la libertad, la mayoría hombres.

El mando policial exteriorizó que, a través del área de pospenales en coordinación con otras instituciones, se mantiene un seguimiento permanente de las personas que fueron liberadas.

"Nosotros tenemos detectado muy bajo porcentaje de que las personas vuelvan a reincidir (...) yo creo son menos del 10 por ciento (...) ellos ya no son candidatos a una preliberación anticipada", afirmó.

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Las preliberaciones se alcanzaron después de la valoración de cada uno de los expedientes penales, por parte de la Defensoría Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

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Las personas excarceladas que acceden al beneficio cometieron delitos menores, es decir, no salieron de prisión violadores, secuestradores, homicidas, feminicidas o aquellos que cometieron otros delitos de alto impacto.