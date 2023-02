El diario ´The Guardian´ reconoce la trayectoria de la activista Conchita Calvillo Nava

"Moderación y prudencia", es el consejo que la activista potosina Conchita Calvillo, comparte con el diario inglés "The Guardian", como su secreto para una buena vida.

En el artículo titulado ´Keep your eyes open – and leap into the future´: 100 centenarians´ 100 tips for a life well lived, las periodistas Philippa Kelly y Kitty Drake, dedican un espacio a Concepción "Conchita" Calvillo Nava, la reconocida activista potosina, quien en noviembre del año pasado cumpliera 105 años.

El artículo que busca reconocer el trabajo y la trayectoria de importantes personalidades mayores a 100 años, es un compilado de los consejos de 100 centenarios de distintas partes del mundo para tener una buena vida.

Consejos como enamorarse, tener historias para contar, mantener la mente activa, bailar mucho, un trago de whisky, observar a la gente, escribir un diario, ir a tantas citas como se pueda, siempre mirar la futuro, no tener envidio, dejarse ayudar, deambular por el mundo, cometer errores, tener amigos de todas las edades, seguir haciendo cosas, concentrarse en la diversión, hacer bromas, ser amable, reír y no preocuparse, son compartidos por reconocidas personalidades, como tips para llegar a las tres cifras.

El consejo que la enfermera y activista potosina Conchita Nava comparte es: Moderación y prudencia. La moderación es evitar el exceso en todos los sentidos desde una edad temprana, incluso en tiempos difíciles. Trate siempre de mantener unida a su familia, a pesar de las diferencias que se presenten. Comprende el cambio de los tiempos, nunca te quedes estancado en el pasado o sus dificultades.

Conchita Calvillo Nava, es una reconocida activista del movimiento civilista en San Luis Potosí; entre sus logros destaca su participación en las negociaciones de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), creada en 1994 para negociar las relaciones entre el Frente Zapatista para la Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno.

La lucha por la instauración de la democracia, ha sido el eje central de la lucha de Conchita Nava, quien, hasta el día de hoy, se mantiene activa e informada sobre el acontecer político del país.