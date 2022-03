El gobernador no permitirá se lleven agua a Monterrey

"Así me atraviese y me amarre a las máquinas, no saldrá agua de San Luis Potosí para el proyecto Monterrey VI", aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en respuesta a Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano.

Dijo que llevarse el agua es un ecocidio y no se va a permitir, porque desde hace mucho tiempo el gobierno neoleonés trata de reactivar el plan para sacar agua de la zona Huasteca, cuando sus afluentes presentan una marcada insuficiencia, y por lo tanto un alto riesgo ambiental.

Recordó que la falta de agua incluso se ve en los ríos Pánuco y Gallinas, que presentan un grave problema por la sequía, y si todavía se considera que se quieren llevar el agua, el problema que les espera es mucho mayor.