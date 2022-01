El INE afina detalles de la consulta: Aispuro C.

Pese a los distintos asuntos que están por resolverse en el ámbito jurisdiccional, se mantiene avance para el desarrollo de la consulta de la revocación del mandato, reportó Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, presidente de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

Expuso que la Junta ya tiene ubicadas las casillas que se instalarán en San Luis Potosí, cuyo recorrido de las mismas concluirá el 3 de febrero próximo. Recientemente firmó un acuerdo de colaboración al respecto con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

En entrevista, dijo que en la actualidad se encuentra en definición cuántas casillas se ubicarán en el país, dado que dependerá del recurso económico disponible. "La Corte está en la línea de revisar la pertinencia de la boleta y de la pregunta, y esto nos impacta porque tenemos que frenar la impresión de las boletas electorales", señaló.

"De que la consulta para la revocación del mandato va, va. O sea, eso ya no tiene reversa y hay detalles que se tienen que afinar; tiene que ver con esta distorsión en que han metido al Instituto Nacional Electoral fuerzas políticas", sostuvo.

Asumió que la parte logística del ejercicio democrático está desarrollada, sin embargo, el freno consiste en la definición de presupuesto, el número de casillas y la pregunta prevista para la boleta.

"Las normas no las hace el Instituto Nacional Electoral, eso debe de quedar claro. El Instituto Nacional Electoral no reformó la Constitución, no creó el derecho a la consulta ciudadana o la revocación mandato", remarcó.