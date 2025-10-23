logo pulso
Padre reporta a su hija desaparecida

Por Redacción

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
Padre reporta a su hija desaparecida

CIUDAD VALLES.- Dalia Erika, madre de Alison hoy se enteró que su expareja y padre de la niña, había interpuesto una pesquisa por la presunta desaparición de la menor, sin embargo, por propio testimonio de la madre, la niña se encontraba con ella y andaban viajando.

Un desencuentro y falta de comunicación hizo que Juan Manuel N. pidiera que se registrara a su hija como desaparecida, sin embargo, la menor está con Dalia, quien es su madre, en un viaje, fuera de Ciudad Valles.

Por tal motivo, la madre de la niña pidió que se retirara la pesquisa de inmediato en la Fiscalía General del Estado, argumentando que no tiene idea de por qué el padre de la pequeña realizó una acción de esa naturaleza, que solo le generaría problemas legales.

