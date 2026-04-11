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El lunes regresan más de 545 mil alumnos en SLP tras vacaciones

Reinician actividades en más de 8 mil planteles tras vacaciones.

Por Pulso Online

Abril 11, 2026 06:15 p.m.
A
El lunes regresan más de 545 mil alumnos en SLP tras vacaciones

Más de 545 mil estudiantes y cerca de 40 mil docentes de educación básica regresarán a clases este lunes 13 de abril en San Luis Potosí, tras el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, de acuerdo con información de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

Las autoridades educativas informaron que el retorno se realizará en más de 8 mil planteles de nivel básico en todo el estado.

Medidas de seguridad y supervisión en planteles

Por su parte, el Sistema Educativo Estatal Regular reportó el regreso de más de 101 mil estudiantes de niveles básico, medio terminal, medio superior y superior, así como más de 9 mil docentes y personal administrativo en 815 planteles.

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Como parte de este proceso, se implementó un operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para realizar recorridos de supervisión y prevenir robos o daños en las escuelas durante el periodo vacacional.

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El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que las acciones buscan garantizar condiciones adecuadas para el regreso a clases. En tanto, el director general del SEERMartín Rodríguez Ramírez, indicó que se mantiene la estrategia educativa estatal para el ciclo escolar.

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