El lunes regresan más de 545 mil alumnos en SLP tras vacaciones
Reinician actividades en más de 8 mil planteles tras vacaciones.
Más de 545 mil estudiantes y cerca de 40 mil docentes de educación básica regresarán a clases este lunes 13 de abril en San Luis Potosí, tras el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, de acuerdo con información de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).
Las autoridades educativas informaron que el retorno se realizará en más de 8 mil planteles de nivel básico en todo el estado.
Medidas de seguridad y supervisión en planteles
Por su parte, el Sistema Educativo Estatal Regular reportó el regreso de más de 101 mil estudiantes de niveles básico, medio terminal, medio superior y superior, así como más de 9 mil docentes y personal administrativo en 815 planteles.
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Como parte de este proceso, se implementó un operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para realizar recorridos de supervisión y prevenir robos o daños en las escuelas durante el periodo vacacional.
Activan protocolo por denuncia contra maestro en SEGE
El incidente ocurrió en la Escuela Estatal de Iniciación Musical
El titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, señaló que las acciones buscan garantizar condiciones adecuadas para el regreso a clases. En tanto, el director general del SEER, Martín Rodríguez Ramírez, indicó que se mantiene la estrategia educativa estatal para el ciclo escolar.
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