"El Mijis" reta a "tumbaburross" a un debate

El diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, "El Mijis", vuelve a causar polémica luego de que retara a @tumbaburross a un debate tras las palabras del usuario de la red social sobre quitar a Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia de la República.

El pleito inició cuando "El Mijis" hizo referencia al tuit de @tumbaburross, "Me encanta que no me bajen de gato de Calderón y mesero de los del PAN. Pues este gato, va a ser pieza clave para quitar al Peje del poder. ¿Cómo la ven chairos?", a lo que el diputado se burló y le respondió en otro mensaje "Dejen al @tumbaburross tiene 200k seguidores; es una pieza clave para quitar a AMLO del poder".

Tras estos comentarios, el "influencer" le respondió al diputado y le dijo que también lo bajarían a él del poder porque "no podemos tener delincuentes como servidores públicos".

La polémica continúo cuando @tumbaburross tuiteó que "El Mijis" no hacía sus tuits y que no daba la cara para debatir, "No tiene capacidad a la hora de argumentar, durante su cargo no va a ir a ningún debate (...). La característica de la delincuencia es la cobardía", aseguró.

El diputado potosino volvió a responder y lo retó a un debate, a lo que @tumbaburross aceptó, asegurando que va "tumbar" al "Mijis".

Luego de intercambiar diversos mensajes, hoy nuevamente volvió la discusión a Twitter, cuando @tumbaburross escribió que el diputado no había respondido para hacer el debate y además puso las condiciones para que éste se lleve a cabo; el legislador respondió, asegurando que la propuesta sigue en pie, "Para echarme un buche de agua se me hace muy chico el mar. Ánimo carnal. ¿Quién se anota para transmitirlo?; que sea público y en vivo".